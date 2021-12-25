Глава ОНК Москвы: Не хватает в столице СИЗО, не хватает тюрем, но это нонсенс...
11:20 25.12.2021 Источник: Интерфакс
"У нас очень серьезный перелимит, из-за него людей, которые еще не осуждены, отправляют в регионы дожидаться апелляции. Сейчас огромное количество людей содержится сверх лимита, в данный момент однозначно более тысячи человек, точная цифра будет еще больше",- сказал Волков в интервью "Интерфаксу".
По его словам, это связано в том числе с тем, что в 2021 году суды стали практически на 15% чаще применять меру пресечения, связанную с арестом.
"Стали значительно больше сажать в тюрьму. Не хватает в Москве СИЗО, не хватает тюрем, но это нонсенс, что нам, строить дополнительные тюрьмы? Конечно, нет. Здесь ОНК Москвы планирует инициировать встречу и с председателем Мосгорсуда, и с руководителями главков МВД и СК, чтобы обсудить эти вопросы", - заявил председатель ОНК.
Волков считает, что необходимо снизить количество применения арестов, поскольку, большая часть таких решений избыточна и необоснованна.
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