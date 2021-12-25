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Глава ОНК Москвы: Не хватает в столице СИЗО, не хватает тюрем, но это нонсенс...

11:20 25.12.2021 Источник: Интерфакс

Проблема переполненности СИЗО в Москве сохраняется в том числе потому, что в текущем году почти на 15 процентов чаще суды стали избирать меру пресечения в виде ареста, сообщил председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков.

"У нас очень серьезный перелимит, из-за него людей, которые еще не осуждены, отправляют в регионы дожидаться апелляции. Сейчас огромное количество людей содержится сверх лимита, в данный момент однозначно более тысячи человек, точная цифра будет еще больше",- сказал Волков в интервью "Интерфаксу".

По его словам, это связано в том числе с тем, что в 2021 году суды стали практически на 15% чаще применять меру пресечения, связанную с арестом.

"Стали значительно больше сажать в тюрьму. Не хватает в Москве СИЗО, не хватает тюрем, но это нонсенс, что нам, строить дополнительные тюрьмы? Конечно, нет. Здесь ОНК Москвы планирует инициировать встречу и с председателем Мосгорсуда, и с руководителями главков МВД и СК, чтобы обсудить эти вопросы", - заявил председатель ОНК.

Волков считает, что необходимо снизить количество применения арестов, поскольку, большая часть таких решений избыточна и необоснованна.

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