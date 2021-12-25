"Омикрон" маскируется под грипп - Мурашко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Симптоматика при заражении новым штаммом коронавируса «омикрон» схожа с симптомами при заражении гриппом, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Особенности клиники [омикрон-штамма] — мы видим, что маскируется под гриппозоподобное течение заболевания. Поэтому дифференциальная диагностика с использованием быстрых средств диагностики новой коронавирусной инфекции важна», — сказал он во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.