0
0
69
НОВОСТИ

Песков рассказал, чем Путин будет заниматься в рождественские каникулы

12:14 25.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиционно — с родными и близкими, с друзьями», — сказал он в ответ на вопрос, как президент отметит праздник.

При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме. Он редко проводит это время полностью «как новогодние праздники», отметил представитель Кремля. «Я думаю, что первые несколько дней он (Путин — прим. ТАСС) будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», — констатировал Песков.

Он пояснил, что главе государства постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными. «Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам», — сказал пресс-секретарь президента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:40 25.12.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 25 декабря, 2021
0
38
12:20 25.12.2021
"Омикрон" маскируется под грипп - Мурашко
0
85
11:55 25.12.2021
Сайт «ОВД-Инфо» заблокирован Роскомнадзором
0
75
11:30 25.12.2021
Путч ГКЧП сорвал возможность создания Союза Суверенных Государств - Горбачев
0
160
11:20 25.12.2021
Глава ОНК Москвы: Не хватает в столице СИЗО, не хватает тюрем, но это нонсенс...
0
177
11:00 25.12.2021
Россияне, похоже, не очень любят корпоративы - опрос
0
180
10:15 25.12.2021
Михаил Горбачев о 25-м декабря 1991 года: Поступить иначе я не имел права...
0
294
09:40 25.12.2021
Европейский носитель Ariane V сегодня отправит на орбиту крупнейший в мире космический телескоп
0
271
09:30 25.12.2021
Почти треть опрошенных россиян ожидают рост безработицы в 2022 году
0
272
09:20 25.12.2021
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 25 декабря, 2021
0
274

Возврат к списку