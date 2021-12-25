Песков рассказал, чем Путин будет заниматься в рождественские каникулы

12:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиционно — с родными и близкими, с друзьями», — сказал он в ответ на вопрос, как президент отметит праздник.

При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме. Он редко проводит это время полностью «как новогодние праздники», отметил представитель Кремля. «Я думаю, что первые несколько дней он (Путин — прим. ТАСС) будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», — констатировал Песков.

Он пояснил, что главе государства постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными. «Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам», — сказал пресс-секретарь президента.