Сайт «ОВД-Инфо» заблокирован Роскомнадзором
11:55 25.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение об ограничении доступа к странице сайта было принято 20 декабря 2021 года Луховицким районным судом, отмечается на сайте универсального сервиса проверки ограничения доступа к ресурсам.
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