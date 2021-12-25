Сайт «ОВД-Инфо» заблокирован Роскомнадзором

11:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо» (признан иноагентом) в РФ по решению суда Московской области. Об этом свидетельствуют данные универсального сервиса Роскомнадзора по проверке ограничений доступа к сайтам и страницам сайтов сети интернет.

Решение об ограничении доступа к странице сайта было принято 20 декабря 2021 года Луховицким районным судом, отмечается на сайте универсального сервиса проверки ограничения доступа к ресурсам.