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НОВОСТИ

Сайт «ОВД-Инфо» заблокирован Роскомнадзором

11:55 25.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо» (признан иноагентом) в РФ по решению суда Московской области. Об этом свидетельствуют данные универсального сервиса Роскомнадзора по проверке ограничений доступа к сайтам и страницам сайтов сети интернет.

Решение об ограничении доступа к странице сайта было принято 20 декабря 2021 года Луховицким районным судом, отмечается на сайте универсального сервиса проверки ограничения доступа к ресурсам.

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