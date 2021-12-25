Данные о заражении COVID-19 в России на 25 декабря, 2021
12:40 25.12.2021 Источник: Интерфакс
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 24 946 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 019 (8,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 714 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 072, в Московской области - 1 тыс. 431.
За минувшие сутки от коронавируса умер 981 пациент, больше всего скончавшихся в Москве - 72, в Подмосковье - 55, в Петербурге - 52.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 368 тыс. 299 случаев коронавирусной инфекции, 303 тыс. 250 умерших и 9 млн 222 тыс. 486 выписанных, в том числе 42 тыс. 107 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 108 выздоровевших приходится на Москву.
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