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В России из эллинга вывели новый атомный подводный крейсер

13:00 25.12.2021 Источник: Интерфакс

Стратегическая атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов" в субботу выведена из эллинга на предприятии "Севмаш" в Северодвинске для спуска на воду, сообщила "Российская газета".

"На выводе со стапеля новый ракетоносец встречали первые лица ВМФ и Северного флота, Объединенной судостроительной корпорации, куда входят северодвинские верфи "Севмаш" и "Звездочка", руководители и ведущие специалисты КБ-проектанта, представители местных органов власти", - говорится в публикации.

По данным "Российской газеты", главком ВМФ Николай Евменов поздравил корабелов с производственной победой, отметив, что корабли проекта "Борей-А" уже доказали свою надежность, охраняя рубежи страны.

"Перед тем, как гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко дал команду "Стапель-поезд на ход!", символическую бутылку шампанского о кормовой руль нового корабля по заведенной традиции разбил командир экипажа капитан I ранта Виктор Артемов", - сообщила газета.

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