0
0
0
НОВОСТИ

Путин заверил Вучича, что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа

14:00 25.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщила в субботу пресс-служба сербского лидера, в ходе разговора Вучич поблагодарил Путина за поставки ПТРК «Корнет», а также поднял вопрос поставок дополнительных объемов газа в Сербию. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

«Президент Вучич поблагодарил президента Путина за поставку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) „Корнет“, отметив, что эти российские ракеты лучшие в мире и станут серьезным усилением для сербской армии. Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, начатый месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, собеседники также говорили о соглашении, которое обеспечивает [Сербии] дополнительные поставки газа», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 25.12.2021
В России из эллинга вывели новый атомный подводный крейсер
0
190
12:40 25.12.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 25 декабря, 2021
0
191
12:20 25.12.2021
"Омикрон" маскируется под грипп - Мурашко
0
225
12:14 25.12.2021
Песков рассказал, чем Путин будет заниматься в рождественские каникулы
0
219
11:55 25.12.2021
Сайт «ОВД-Инфо» заблокирован Роскомнадзором
0
191
11:30 25.12.2021
Путч ГКЧП сорвал возможность создания Союза Суверенных Государств - Горбачев
0
263
11:20 25.12.2021
Глава ОНК Москвы: Не хватает в столице СИЗО, не хватает тюрем, но это нонсенс...
0
281
11:00 25.12.2021
Россияне, похоже, не очень любят корпоративы - опрос
0
259
10:15 25.12.2021
Михаил Горбачев о 25-м декабря 1991 года: Поступить иначе я не имел права...
0
376
09:40 25.12.2021
Европейский носитель Ariane V сегодня отправит на орбиту крупнейший в мире космический телескоп
0
343

Возврат к списку