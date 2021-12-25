Путин заверил Вучича, что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщила в субботу пресс-служба сербского лидера, в ходе разговора Вучич поблагодарил Путина за поставки ПТРК «Корнет», а также поднял вопрос поставок дополнительных объемов газа в Сербию. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

«Президент Вучич поблагодарил президента Путина за поставку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) „Корнет“, отметив, что эти российские ракеты лучшие в мире и станут серьезным усилением для сербской армии. Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, начатый месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, собеседники также говорили о соглашении, которое обеспечивает [Сербии] дополнительные поставки газа», — говорится в сообщении.