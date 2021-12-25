Путин заверил Вучича, что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа
14:00 25.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент Вучич поблагодарил президента Путина за поставку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) „Корнет“, отметив, что эти российские ракеты лучшие в мире и станут серьезным усилением для сербской армии. Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, начатый месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, собеседники также говорили о соглашении, которое обеспечивает [Сербии] дополнительные поставки газа», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:00 25.12.2021
- В России из эллинга вывели новый атомный подводный крейсер
- 12:40 25.12.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 25 декабря, 2021
- 12:20 25.12.2021
- "Омикрон" маскируется под грипп - Мурашко
- 12:14 25.12.2021
- Песков рассказал, чем Путин будет заниматься в рождественские каникулы
- 11:55 25.12.2021
- Сайт «ОВД-Инфо» заблокирован Роскомнадзором
- 11:30 25.12.2021
- Путч ГКЧП сорвал возможность создания Союза Суверенных Государств - Горбачев
- 11:20 25.12.2021
- Глава ОНК Москвы: Не хватает в столице СИЗО, не хватает тюрем, но это нонсенс...
- 11:00 25.12.2021
- Россияне, похоже, не очень любят корпоративы - опрос
- 10:15 25.12.2021
- Михаил Горбачев о 25-м декабря 1991 года: Поступить иначе я не имел права...
- 09:40 25.12.2021
- Европейский носитель Ariane V сегодня отправит на орбиту крупнейший в мире космический телескоп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать