В Москве нападало снега на "полтора" декабря

14:43 Источник: Интерфакс

Прирост снега в Москве с 23:00 пятницы до утра субботы составил восемь сантиметров, городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Мы ожидаем еще приблизительно два-три сантиметра снега до конца сегодняшнего дня", - сказал Бирюков. По его информации, для уборки снега в столице мобилизовано примерно 70 тыс. работников служб коммунального хозяйства, необходимое количество снегоуборочной техники. По оценке Бирюкова, с начала декабря в Москве выпало более 60 см снега.

"Это примерно полторы нормы месячной, которая по среднестатистическим данным наблюдается в Москве", - уточнил глава комплекса городского хозяйства.