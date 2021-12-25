В Москве нападало снега на "полтора" декабря
14:43 25.12.2021 Источник: Интерфакс
"Мы ожидаем еще приблизительно два-три сантиметра снега до конца сегодняшнего дня", - сказал Бирюков. По его информации, для уборки снега в столице мобилизовано примерно 70 тыс. работников служб коммунального хозяйства, необходимое количество снегоуборочной техники. По оценке Бирюкова, с начала декабря в Москве выпало более 60 см снега.
"Это примерно полторы нормы месячной, которая по среднестатистическим данным наблюдается в Москве", - уточнил глава комплекса городского хозяйства.
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