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НОВОСТИ

Билеты на «Аэроэкспресс» теперь доступны в СберБанк Онлайн

11:45 27.12.2021

Впервые на российском рынке билеты на комфортабельные экспресс-поезда между аэропортами Шереметьево, Домодедово, Внуково и центром Москвы возможно купить в мобильном приложении и интернет-банке благодаря проекту Московского банка Сбербанка и компании «Аэроэкспресс». Приобрести билеты в новом сервисе могут клиенты банка в СберБанк Онлайн.

Для приобретения билетов нужно зайти в раздел «Платежи» - «Транспорт» – в строке поиска ввести «Аэроэкспресс» – выбрать дату поездки и тариф, ввести номер мобильного телефона и e-mail, на них будет направлена ссылка на электронные билеты.

Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, комментируя нововведение сказал: «Теперь наши клиенты в любой момент смогут купить в мобильном приложении СберБанк Онлайн билеты на «Аэроэкспресс». Это ещё один сервис Сбера, делающий жизнь удобней».

Михаил Графчиков, заместитель генерального директора – коммерческий директор компании «Аэроэкспресс» со своей стороны отметил активное развитие удобных для клиентов способов продаж, и подчеркнул, что на сегодняшний день более 30% пассажиров «Аэроэкспресс» предпочитают приобретать билеты онлайн.

«Мы уверены, что партнерство со Сбербанком позволит сделать процесс покупки билетов на наши поезда еще проще и будет способствовать росту доли онлайн-продаж» - сказал Михаил Графчиков.

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