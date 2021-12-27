Билеты на «Аэроэкспресс» теперь доступны в СберБанк Онлайн
11:45 27.12.2021
Для приобретения билетов нужно зайти в раздел «Платежи» - «Транспорт» – в строке поиска ввести «Аэроэкспресс» – выбрать дату поездки и тариф, ввести номер мобильного телефона и e-mail, на них будет направлена ссылка на электронные билеты.
Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, комментируя нововведение сказал: «Теперь наши клиенты в любой момент смогут купить в мобильном приложении СберБанк Онлайн билеты на «Аэроэкспресс». Это ещё один сервис Сбера, делающий жизнь удобней».
Михаил Графчиков, заместитель генерального директора – коммерческий директор компании «Аэроэкспресс» со своей стороны отметил активное развитие удобных для клиентов способов продаж, и подчеркнул, что на сегодняшний день более 30% пассажиров «Аэроэкспресс» предпочитают приобретать билеты онлайн.
«Мы уверены, что партнерство со Сбербанком позволит сделать процесс покупки билетов на наши поезда еще проще и будет способствовать росту доли онлайн-продаж» - сказал Михаил Графчиков.
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