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НОВОСТИ

Гражданские паспорта в России могут быть биометрическими

14:10 29.12.2021 Источник: Интерфакс

Внесенный президентом РФ в Госдуму новый законопроект о гражданстве предусматривает, что паспорт может оформляться в виде документа с электронным носителем.

В соответствии с законопроектом (49269-8), в законе о гражданстве должна появиться отдельная статья "Документы, удостоверяющие гражданство РФ". В соответствии с ней, основным таким документом является паспорт.

"Паспорт может быть оформлен в виде документа на бумажном носителе, документа, содержащего электронный носитель информации, или в виде иного документа, определяемого нормативным правовым актом президента РФ", - говорится в законопроекте.

Перечень биометрических персональных данных, которые запишут на электронный носитель в паспорт, должно будет утвердить правительство - как образцы и описания бланков паспортов.

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