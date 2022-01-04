Лукашенко предложил белорусским строителям поискать работу в России

20:21 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что белорусские строители могли бы активнее трудоустраиваться в России.

"Мы часто разговариваем, встречаемся с президентом России Владимиром Путиным. И он говорит, что есть проблемы с рабочими там", - заявил Лукашенко во вторник. Его слова во время встречи с заместителем премьер-министра Анатолием Сиваком и министром архитектуры и строительства Русланом Пархимовиичем приводит телеканал СТВ.

Глава государства отметил, что в России не хватает квалифицированных кадров в этой сфере, и белорусская сторона могла бы предложить свои услуги. "Или вы стесняетесь туда поехать, или там действительно есть какие-то проблемы. Вы скажите, мы с президентом России обсудим эти вопросы и, думаю, сдвинем с мертвой точки. Но, наверное, есть проблемы и с нашей стороны", - добавил Лукашенко.