Подорожание газа вынуждает крупнейшие на Украине молокозавод остановить производство
16:30 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Кризисная ситуация в молокоперерабатывающей сфере <...> достигла апогея. Только стоимость газа выше в 10 раз по сравнению с прошлогодней. Начиная с 1 января 2022 года, общество "Яготинский маслозавод" вынужден выполнять ваши заявки на поставку продукции частично, с дальнейшей остановкой производства", - отмечается в письме.
Руководство маслозавода подчеркнуло, что при достижении финансово-экономической стабилизации поставки продукции будут возобновлены.
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