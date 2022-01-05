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Подорожание газа вынуждает крупнейшие на Украине молокозавод остановить производство

16:30 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейший на Украине "Яготинский маслозавод" (Киевская область) находится на грани остановки из-за десятикратного подорожания газа. Об этом предприятие уведомило своих партнеров, разослав соответствующее письмо, копию которого в среду опубликовали соцсети.

"Кризисная ситуация в молокоперерабатывающей сфере <...> достигла апогея. Только стоимость газа выше в 10 раз по сравнению с прошлогодней. Начиная с 1 января 2022 года, общество "Яготинский маслозавод" вынужден выполнять ваши заявки на поставку продукции частично, с дальнейшей остановкой производства", - отмечается в письме.

Руководство маслозавода подчеркнуло, что при достижении финансово-экономической стабилизации поставки продукции будут возобновлены.

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