Лукашенко полагает, что конструктивного ответа на предложения РФ не будет

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция Запада по итогам переговоров в Женеве и Брюсселе указывает на то, что конструктивной реакции на предложения России не будет. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на первом в этом году заседании Постоянного совета организации.



"Единственное, что я понимаю, что скоординированная позиция так называемого коллективного Запада подталкивает к тому, что конструктивной реакции мы на наши предложения, к сожалению, не получаем. По крайней мере, у меня такое впечатление. Это, безусловно, вызывает разочарование. Я хотел бы ошибаться", - сказал он.



По его словам, Россия не ставит ультиматум западным странам, а предлагает "профессионально разобраться в проблемах, которые возникли у РФ и других государств, и найти компромиссы на этот счет". "Такая ситуация уже подводит к тому, что хороводов водить мы уже не будем. Ждем реакции от наших партнеров достаточно в сжатые сроки, это не растянутый процесс на месяцы и годы", - добавил постпред РФ.



