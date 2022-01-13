Лукашенко полагает, что конструктивного ответа на предложения РФ не будет
18:50 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Единственное, что я понимаю, что скоординированная позиция так называемого коллективного Запада подталкивает к тому, что конструктивной реакции мы на наши предложения, к сожалению, не получаем. По крайней мере, у меня такое впечатление. Это, безусловно, вызывает разочарование. Я хотел бы ошибаться", - сказал он.
По его словам, Россия не ставит ультиматум западным странам, а предлагает "профессионально разобраться в проблемах, которые возникли у РФ и других государств, и найти компромиссы на этот счет". "Такая ситуация уже подводит к тому, что хороводов водить мы уже не будем. Ждем реакции от наших партнеров достаточно в сжатые сроки, это не растянутый процесс на месяцы и годы", - добавил постпред РФ.
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