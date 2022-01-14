Токаев отменил режим ЧП в Шымкенте, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях
13:05 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом в пятницу постановил отменить режим чрезвычайного положения в городе Шымкенте, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях с 18:00 (15:00 мск) 14 января. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах города Шымкента, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 734 "О введении чрезвычайного положения в городе Шымкенте", - говорится в документе.
Аналогичные указы подписаны в отношении Восточно- Казахстанской и Карагандинской областей.
НОВОСТИ
- 14:12 14.01.2022
- РФ запросила у Турции разъяснение слов помощника Эрдогана об ОДКБ
- 14:00 14.01.2022
- ЕС не имеет доказательств, но может догадаться, кто провел кибератаку на Украину - Боррель
- 13:32 14.01.2022
- Запад зарвался, требуя от РФ на ее территории "направить войска в казармы" - Лавров
- 13:20 14.01.2022
- Начальник радиотехнических войск ВКС Кобан арестован по обвинению во взятке
- 13:00 14.01.2022
- Бербок подтвердила планы посетить на следующей неделе Москву
- 12:32 14.01.2022
- В Москве выявили 5 712 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 14.01.2022
- Законопроект о ковид-сертификатах будет снят с рассмотрения - Володин
- 12:12 14.01.2022
- Сбер занимает лидирующие позиции в финансовом секторе и является драйвером цифровой экономики
- 12:05 14.01.2022
- США будут действовать решительно в случае продвижения России в Латинскую Америку - Салливан
- 12:00 14.01.2022
- В РФ за сутки выявили 23 820 случаев ковида
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать