Легенды хоккея сыграли с дворовыми командами Подмосковья
06:30 16.01.2022
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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Первый матч звезд российского хоккея и команды жителей Красногорска прошел на льду стадиона школы «Вершина» в мкр Путилково – со счетом 3:3 победила дружба. Уникальная встреча состоялась благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье».
В составе легендарной сборной – гордость и слава отечественного хоккея: Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Сергей Бабинов, Сергей Шепелев, Виталий Прохоров, Александр Могильный. Тренер – Александр Якушев.
«Это первый такой матч в Подмосковье. Благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва состязания с легендами хоккея пройдут и в других городских округах. И мы обязательно вернемся в Путилково. Надеюсь, созданная здесь команда будет побеждать на всех турнирах», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Не секрет, что все, кто принес золото в копилку отечественного спорта, начинали с дворовых соревнований. «Губернатор принял решение строить коробки во дворах, оснащать современным оборудованием, потому что погода позволяет всю зиму кататься. И у нас появился новый проект – ведь ты не можешь стать Олимпийским чемпионом и чемпионом мира, не став чемпионом двора, – поделился Вячеслав Фетисов. – Мы рады были сегодня выйти на лед, собралось много болельщиков. Спорт – это не только голы, очки и секунды, но и воспитание успешности, возможность нацелить детей на результат».
Дворовую сборную, которую, как и команду «Легенд», усилили детские пятерки, готовил сын легендарного хоккеиста Владимира Петрова – Максим Петров: «Я с удовольствием стал тренером, в моей команде в основном жильцы близлежащих домов. И здорово сыграли, очень ими доволен – вничью, буллиты забили. Молодцы!»
Стартовой площадкой для хоккейного турне по Подмосковью не случайно стал Красногорск. «Мы были первопроходцами в использовании школьных стадионов – летом у нас работает футбол, зимой у нас залиты катки, – рассказал глава Красногорска Дмитрий Волков. – Сегодня здесь действительно чемпионский настрой – приехали легенды, наши ребятишки увидели их вживую. Это большой праздник. Будем стараться, чтобы в каждой школе были такие же катки».
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