Зеленский заявил об отсутствии у украинцев поводов для паники

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе, в энергетической сфере и с эпидемией коронавируса находится под контролем властей, в связи с чем у граждан отсутствуют причины для паники.

"Ситуация на востоке - все под контролем, оснований для паники нет. Энергетика - весь отопительный сезон пройдем спокойно, запасов газа и угля достаточно, и мы продолжаем их наращивать", - написал он в понедельник в телеграм-канале.

Он также признал, что число новых больных COVID-19 растет, но отметил, что "в стране занято только 28% коек для пациентов с коронавирусом". "Все потому, что мы, украинцы, поняли, насколько важно вакцинироваться", - заключил он.