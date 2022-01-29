В феврале Токаев планирует посетить Москву для подписания соглашения с РФ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в середине февраля планирует посетить Москву и подписать долгосрочные соглашения с РФ.



"Я скорей всего где-то в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве. И мы подпишем очень важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами", - сказал Токаев в интервью республиканскому телеканалу "Хабар-24", показанном в субботу.





