Останавливать запуск "Северного потока - 2" с экономический точки зрения нелепо - лидер ХДС ФРГ
20:10 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"При нормальных условиях мы не сможем избежать запуска уже достроенного трубопровода. И с экономический точки зрения нелепо останавливать "Северный поток - 2" - после этих огромных инвестиций [в проект]", - отметил Мерц.
"Если же мы действительно увидим российское вторжение на Украину, то тогда будет полностью исключено, что этот трубопровод заработает", - утверждал лидер консерваторов.
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