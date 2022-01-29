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Останавливать запуск "Северного потока - 2" с экономический точки зрения нелепо - лидер ХДС ФРГ

20:10 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер Христианско- демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц считает, что с экономической точки зрения безрассудно останавливать запуск трубопровода "Северный поток - 2". Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете "Вельт".

"При нормальных условиях мы не сможем избежать запуска уже достроенного трубопровода. И с экономический точки зрения нелепо останавливать "Северный поток - 2" - после этих огромных инвестиций [в проект]", - отметил Мерц.

"Если же мы действительно увидим российское вторжение на Украину, то тогда будет полностью исключено, что этот трубопровод заработает", - утверждал лидер консерваторов.


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