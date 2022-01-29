После поручений Путина в СПЧ надеются на изменение практики судов по делам о самообороне
20:20 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания СПЧ, прошедшего 9 декабря 2021 года. В том числе поручил "рекомендовать Верховному суду РФ обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия".
По словам Горгадзе это касается сотен, а то и тысяч граждан, которые в результате самообороны сами оказываются в СИЗО. "Чтобы такие люди не оказывались на скамье подсудимых, не хватает позиции Верховного суда в обобщении судебной практики по подобным уголовным делам. Если Верховный суд опубликует ее в постановлении своего пленума, то это станет большой помощью судам при решении такой категории дел. Надеюсь, что уже в кратчайшие сроки мы увидим изменения в судебной практике", - сказал Горгадзе, слова которого в субботу приводит телеграм-канал СПЧ.
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