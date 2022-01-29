После поручений Путина в СПЧ надеются на изменение практики судов по делам о самообороне

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), адвокат Шота Горгадзе рассчитывает, что после поручения президента РФ Владимира Путина по проблеме самообороны изменится судебная практика, когда вынужденные защищаться люди сами оказываются на скамье подсудимых.



Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания СПЧ, прошедшего 9 декабря 2021 года. В том числе поручил "рекомендовать Верховному суду РФ обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия".



По словам Горгадзе это касается сотен, а то и тысяч граждан, которые в результате самообороны сами оказываются в СИЗО. "Чтобы такие люди не оказывались на скамье подсудимых, не хватает позиции Верховного суда в обобщении судебной практики по подобным уголовным делам. Если Верховный суд опубликует ее в постановлении своего пленума, то это станет большой помощью судам при решении такой категории дел. Надеюсь, что уже в кратчайшие сроки мы увидим изменения в судебной практике", - сказал Горгадзе, слова которого в субботу приводит телеграм-канал СПЧ.



