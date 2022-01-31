Daily Express: Могут ли традиционные банки стать технологическими гигантами?
14:26 31.01.2022
В Сбере считают, что финансовым организациям есть смысл переосмыслить свои бизнес-модели, пишет британское издание Daily Express по результатам беседы с вице-президентом Сбербанка Владиславом Крейниным.
По его словам, в Европе банковская маржа снижается, многие услуги начинают оказываться финтех-компаниями, а потому крупным банкам важно обратить на это пристальное внимание и подумать о серьезных изменениях и глобальной экспансии в других отраслях. «Если некоторые компании прямо сейчас имеют доминирующее положение и огромную клиентскую базу и думают, как они могут сделать свою бизнес-модель более стабильной, защищенной и диверсифицированной, я думаю, что бизнес-модель экосистемы — это ответ», - заявил Крейнин, отметив, что в Великобритании на такое способны Lloyds и HSBC.
Daily Express отмечает, что превращение Сбербанка в технологического лидера в стиле Amazon может показаться резким, но Влад Крейнин уверен, что компании могут достичь одинаковых конечных точек, несмотря на их разные истории.
«Они (Amazon) начали с электронной коммерции и прямо сейчас хотят завоевать лидерство в других отраслях, - говорит Крейнин, отмечая, что трансформация Сбера была отчасти связана с вызовами рынка, с которыми сталкивается традиционная банковская модель. - Мы начали с банковского дела и прямо сейчас активно развиваем новые отрасли».
Daily Express обращает внимание на то, что Сбербанк в этом году был назван самым сильным брендом в Европе в отчете Brand Finance Global 500.
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