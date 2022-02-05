В Подмосковье заработали фан-зоны для олимпийских болельщиков

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Сегодня в Московской области в Одинцове, Красногорске, Химках и Домодедове начали работать фан-зоны, организованные по инициативе губернатора. Все, кто хочет поболеть за наших спортсменов, выступающих на Играх в Пекине, могут приходить сюда ежедневно с 10 до 19 часов. Фан-зоны будут открыты до самого окончания Олимпиады - 20 февраля.

Фан-зоны расположены по адресам:

– сквер «Юбилейный» (г.о. Химки);

– набережная Москвы-реки в Павшинской пойме (г. Красногорск);

– парк Малевича (г.о. Одинцово);

– парк имени Ларисы Лазутиной (г.Одинцово);

– парк «Ёлочки» (г. Домодедово).

Каждая фан-зона - живое пространство, наполненное олимпийской тематикой. На больших экранах в режиме онлайн можно наблюдать за соревнованиями. К услугам посетителей - пункты питания, фотозоны.

По выходным дням - обширная развлекательная программа. Жителей и гостей Подмосковья ждут интерактивы, интеллектуальные квизы, в которых можно выиграть призы. Здесь проходят массовые катания на катках, товарищеские матчи по хоккею, конькобежные и лыжные соревнования.

Кроме того, организованы разнообразные мастер-классы с участием именитых спортсменов. Так, в первый день работы фан-зон о нюансах кёрлинга рассказала Людмила Прививкова, хоккея - Евгения Дюпина, лыж - Алексей Петухов.