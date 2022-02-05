В Подмосковье заработали фан-зоны для олимпийских болельщиков
19:40 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Фан-зоны расположены по адресам:
– сквер «Юбилейный» (г.о. Химки);
– набережная Москвы-реки в Павшинской пойме (г. Красногорск);
– парк Малевича (г.о. Одинцово);
– парк имени Ларисы Лазутиной (г.Одинцово);
– парк «Ёлочки» (г. Домодедово).
Каждая фан-зона - живое пространство, наполненное олимпийской тематикой. На больших экранах в режиме онлайн можно наблюдать за соревнованиями. К услугам посетителей - пункты питания, фотозоны.
По выходным дням - обширная развлекательная программа. Жителей и гостей Подмосковья ждут интерактивы, интеллектуальные квизы, в которых можно выиграть призы. Здесь проходят массовые катания на катках, товарищеские матчи по хоккею, конькобежные и лыжные соревнования.
Кроме того, организованы разнообразные мастер-классы с участием именитых спортсменов. Так, в первый день работы фан-зон о нюансах кёрлинга рассказала Людмила Прививкова, хоккея - Евгения Дюпина, лыж - Алексей Петухов.
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