Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю? - Зампостпреда РФ при ООН
09:30 06.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Безумие и паникерство продолжаются. <…> Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к 300 тыс. жертв? И это бы основывалось на данных разведки, которые мы бы не раскрыли, — обратил внимание Полянский в „Твиттере“. — Это правильно для американцев и британцев? Это также неверно для россиян и украинцев».
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