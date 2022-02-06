Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю? - Зампостпреда РФ при ООН

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рассуждения западных стран о том, за сколько дней может пасть Киев в ходе потенциального российского вторжения являются безумством и паникерством. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя соответствующие публикации в СМИ Запада.

«Безумие и паникерство продолжаются. <…> Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к 300 тыс. жертв? И это бы основывалось на данных разведки, которые мы бы не раскрыли, — обратил внимание Полянский в „Твиттере“. — Это правильно для американцев и британцев? Это также неверно для россиян и украинцев».