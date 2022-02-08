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Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за разногласий по Nord Stream 2 — CNN

09:20 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченную на понедельник встречу с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок из-за несогласия с позицией Германии по вопросам санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» и по оказанию военной помощи Киеву. Об этом сообщил в понедельник ведущий телеканала Си-эн-эн Джейк Тэппер со ссылкой на источник в правительстве Украины.

«Президент Зеленский отменил свою встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за того, что та отказалась заявлять, что Германия откажется от газопровода „Северный поток -2“, если Россия совершит вторжение, а также из-за отказа Германии предоставлять Киеву любую военную помощь», — написал он в «Твиттере».

Тэппер сообщил, что официально отмену встречи объяснили изменениями в расписании, однако по информации его источника, «это было сделано [Зеленским] намеренно». «Германия в Восточной Европе и Киеве все больше воспринимается как союзник России, а не западный союзник», — привел ведущий Си-эн-эн слова источника.

В понедельник Бербок сообщила, что не смогла провести встречу с Зеленским, поскольку изначально в ней должен был принимать участие и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, однако у французской стороны изменились планы.

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