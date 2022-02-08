Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за разногласий по Nord Stream 2 — CNN
09:20 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченную на понедельник встречу с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок из-за несогласия с позицией Германии по вопросам санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» и по оказанию военной помощи Киеву. Об этом сообщил в понедельник ведущий телеканала Си-эн-эн Джейк Тэппер со ссылкой на источник в правительстве Украины.
«Президент Зеленский отменил свою встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за того, что та отказалась заявлять, что Германия откажется от газопровода „Северный поток -2“, если Россия совершит вторжение, а также из-за отказа Германии предоставлять Киеву любую военную помощь», — написал он в «Твиттере».
Тэппер сообщил, что официально отмену встречи объяснили изменениями в расписании, однако по информации его источника, «это было сделано [Зеленским] намеренно». «Германия в Восточной Европе и Киеве все больше воспринимается как союзник России, а не западный союзник», — привел ведущий Си-эн-эн слова источника.
В понедельник Бербок сообщила, что не смогла провести встречу с Зеленским, поскольку изначально в ней должен был принимать участие и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, однако у французской стороны изменились планы.
НОВОСТИ
- 10:20 08.02.2022
- РФ с февраля 2014 года считает источником власти на Украине госпереворот — Путин
- 10:05 08.02.2022
- Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Олимпиады
- 10:00 08.02.2022
- Путин заявил, что обещал Порошенко политическое убежище, если у того возникнут сложности
- 09:32 08.02.2022
- Китай против расширения НАТО и считает его бесполезным для безопасности в мире — заявление
- 09:05 08.02.2022
- Макрон обещал напомнить Зеленскому о необходимости следовать Минским соглашениям
- 09:00 08.02.2022
- Путин не исключил, что Украина вновь попытается решить проблему Донбасса силовым путем
- 22:40 07.02.2022
- Прозападные власти в Сербии в 2006–2008 гг. пустили на металлолом 70% танков — Минобороны
- 22:00 07.02.2022
- В комитете Госдумы по культуре считают, что не стоит вносить веру в Бога в перечень традиционных ценностей
- 21:20 07.02.2022
- Импорт газа из ЕС на Украину в январе сократился на 90% — оператор ГТС
- 20:40 07.02.2022
- Украина обратилась к США с просьбой разместить комплексы ПРО THAAD — диписточник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать