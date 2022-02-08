Отцы-основатели рок-группы «Земляне» вдохновили российский спортсменов на победы в Пекине
16:40 08.02.2022
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Фото пресс-службы группы «Земляне»
Особенно непросто спортсменам из российской сборной: из-за ковида в Пекин не смогли попасть многие сильные участники, а сама команда оказалась без собственного флага и гимна.
Отцы-основатели советской и российской рок-группы «Земляне» хорошо понимают, в каких условиях оказались наши спортсмены. Музыканты всегда вкладывали в свое творчество идеи о сильных духом людях с непоколебимой волей и стальным характером. Именно поэтому легендарные исполнители решили лично поддержать россиян, выступающих за нашу страну в Китае.
В своем видеообращении рок-группа подчеркнула, что спортсмены с самого детства представляют себя на олимпийском пьедестале в момент высшего триумфа, испытывая неумолимую гордость за отечество, радость за собственные достижения, и успехи тех, кто стоит с ними плечом к плечу — теперь эти детские фантазии стали частью их жизни.
«Пусть у вас будет наша искренняя поддержка и наши песни вдохновят вас на успех. «Земляне» верят в победу нашей сборной, и мы точно знаем, что вы вернетесь с медалями и с новыми достижениями, которыми мы будем гордиться, - эмоционально высказались участники культовой рок-группы. - Выступать за честь страны, когда вокруг бушует пандемия, могут только настоящие герои! Мы верим в вас, ребята! Возвращайтесь с победой!»
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