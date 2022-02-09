Канал ТНТ возглавит Тина Канделаки - СМИ

22:55 Источник: РБК

Руководитель телеканала ТНТ Роман Петренко покидает свой пост. После ухода Петренко с должности генерального директора ТНТ его преемницей может стать Тина Канделаки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Роману Петренко предложена должность советника гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова. Исполняющим обязанности руководителя ТНТ, по информации РБК, станет Тина Канделаки, которая является сейчас управляющим директором подразделения «Газпром-Медиа» и отвечает за развлекательные телеканалы холдинга ( помимо ТНТ это ТВ3, «Пятница», «Суббота», ТНТ4 и 2х2).Канделаки пришла на эту должность осенью 2021 года с должности генерального продюсера «Матч ТВ».

Пока в «Газпром-медиа» не комментируют возможные кадровые перестановки в руководстве ТНТ.