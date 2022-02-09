Постпред Украины усомнился в праве РФ на членство в Совбезе ООН
09:00 09.02.2022 Источник: Lenta.ru
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица усомнился в том, что Россия способна документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности. Об этом он заявил «Европейской правде».
По его словам, после ликвидации СССР Россия на правах преемника вошла в ООН, не пройдя процедуру вступления во Всемирную организацию. «Я в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН», — сказал дипломат.
Россия входит в пятерку постоянных членов Совбеза ООН наравне с США, Великобританией, Францией и Китаем. Еще десять государств избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок. В 2022 году ими стали Вьетнам, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Нигер, Норвегия, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 09:05 09.02.2022
- Число случаев COVID-19 в мире превысило 400 млн — Университет Джонса Хопкинса
- 22:55 08.02.2022
- Канал ТНТ возглавит Тина Канделаки - СМИ
- 22:45 08.02.2022
- Макрон: Мы продолжим в ближайшие дни и недели переговоры в рамках нормандского формата
- 22:05 08.02.2022
- США и РФ заинтересованы в недопущении конфликтов в Арктике - советник Пентагона
- 21:15 08.02.2022
- Боррель определил, чему противостоит коллективный Запад
- 21:00 08.02.2022
- В Италии за сутки выявили более 100 тыс новых случаев заражения COVID-19
- 20:45 08.02.2022
- Боррель: Мы не верим, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу
- 20:30 08.02.2022
- Лидеры стран НАТО обсуждают вопрос новой структуры альянса
- 20:22 08.02.2022
- Правительство РФ определило будущее цифровых валют в России
- 20:15 08.02.2022
- IT-комитет Госдумы не планирует ограничивать количество sim-карт для россиян - Хинштейн
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать