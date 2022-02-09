0
0
22
НОВОСТИ

Постпред Украины усомнился в праве РФ на членство в Совбезе ООН

09:00 09.02.2022 Источник: Lenta.ru

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица усомнился в том, что Россия способна документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности. Об этом он заявил «Европейской правде».

По его словам, после ликвидации СССР Россия на правах преемника вошла в ООН, не пройдя процедуру вступления во Всемирную организацию. «Я в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН», — сказал дипломат.

Россия входит в пятерку постоянных членов Совбеза ООН наравне с США, Великобританией, Францией и Китаем. Еще десять государств избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок. В 2022 году ими стали Вьетнам, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Нигер, Норвегия, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 09.02.2022
Число случаев COVID-19 в мире превысило 400 млн — Университет Джонса Хопкинса
0
18
22:55 08.02.2022
Канал ТНТ возглавит Тина Канделаки - СМИ
0
583
22:45 08.02.2022
Макрон: Мы продолжим в ближайшие дни и недели переговоры в рамках нормандского формата
0
585
22:05 08.02.2022
США и РФ заинтересованы в недопущении конфликтов в Арктике - советник Пентагона
0
582
21:15 08.02.2022
Боррель определил, чему противостоит коллективный Запад
0
654
21:00 08.02.2022
В Италии за сутки выявили более 100 тыс новых случаев заражения COVID-19
0
635
20:45 08.02.2022
Боррель: Мы не верим, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу
0
622
20:30 08.02.2022
Лидеры стран НАТО обсуждают вопрос новой структуры альянса
0
680
20:22 08.02.2022
Правительство РФ определило будущее цифровых валют в России
0
731
20:15 08.02.2022
IT-комитет Госдумы не планирует ограничивать количество sim-карт для россиян - Хинштейн
0
611

Возврат к списку