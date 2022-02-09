Число случаев COVID-19 в мире превысило 400 млн — Университет Джонса Хопкинса
09:05 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число зарегистрированных в мире случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 400 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
Согласно обновленной во вторник информации, всего в мире зафиксирован 400 244 031 случай инфицирования коронавирусом, от последствий вызванного вирусом заболевания умерли 5 761 208 человек.
По данным университета, отметка в 300 млн случаев заражения коронавирусом была преодолена чуть более месяца назад — 7 января. Больше всего выявленных случаев инфицирования за последний месяц приходится на США (15 149 517), следом идет Франция (8 623 947), на третьем месте находится Индия (6 463 821).
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 13 147 666 случаев заражения, умер 336 721 человек.
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