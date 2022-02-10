Глава британского МИД призвала отвести российские войска от границы с Украиной

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала власти России отвести войска от границы с Украиной.

«Мы хотели бы, чтобы военное оборудование, военные, которые развернуты на границе с Украиной, были перемещены куда-нибудь еще, потому что в настоящий момент конфигурация сил создает значительную угрозу», — заявила она в четверг по итогам состоявшихся в Москве переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.