Глава британского МИД призвала отвести российские войска от границы с Украиной
15:00 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала власти России отвести войска от границы с Украиной.
«Мы хотели бы, чтобы военное оборудование, военные, которые развернуты на границе с Украиной, были перемещены куда-нибудь еще, потому что в настоящий момент конфигурация сил создает значительную угрозу», — заявила она в четверг по итогам состоявшихся в Москве переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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