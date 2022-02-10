США перебрасывает в Польшу группу истребителей F-15 Eagles
19:00 10.02.2022 Источник: Интерфакс
"Переброска американских истребителей на авиабазу Ласк в Польше направлена на укрепление возможностей коллективной обороны НАТО и для поддержки миссии альянса по патрулированию воздушного пространства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что американские истребители F-15 Eagle, отправленные с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии, будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые выполняют натовские миссии по патрулированию на Балтике, действуя с литовской авиабазы в Шяуляе.
"Дополнительные истребители укрепят боеготовность, а также сдерживание и оборону союзников на фоне наращивания Россией военной мощи вблизи Украины", - говорится в сообщении.
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