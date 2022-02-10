США перебрасывает в Польшу группу истребителей F-15 Eagles

19:00 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles "для усиления коллективной обороны НАТО", сообщило Командование ВВС США в Европе.

"Переброска американских истребителей на авиабазу Ласк в Польше направлена на укрепление возможностей коллективной обороны НАТО и для поддержки миссии альянса по патрулированию воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские истребители F-15 Eagle, отправленные с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии, будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые выполняют натовские миссии по патрулированию на Балтике, действуя с литовской авиабазы в Шяуляе.

"Дополнительные истребители укрепят боеготовность, а также сдерживание и оборону союзников на фоне наращивания Россией военной мощи вблизи Украины", - говорится в сообщении.