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НОВОСТИ

Данные о заражении COVID-19 в России на 12 февраля, 2022

12:30 12.02.2022 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 203 тыс. 766 случаев, госпитализированы за сутки 19 тыс. 281 человек, скончались от COVID-19 - 729, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 12 февраля в РФ выявлено 203 766 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 18 597 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,55%", - сообщили в оперштабе.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 36 регионах, ситуация осталась без изменений в 1 субъекте РФ, увеличение госпитализаций произошло в 48 субъектах страны, уточнили в оперштабе.

Умерли за сутки от COVID-19 729 человек, накануне сообщалось о 722 умерших. Смертность в России продолжает незначительно расти третьи сутки подряд.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 203 тыс. 949 заболевших, число новых случаев COVID-19 сократилось на 183.

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