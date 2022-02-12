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США с союзниками поощряют Киев к саботажу Минских соглашений - МИД РФ

15:26 12.02.2022 Источник: НГ-Online

12 февраля по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Государственного секретаря США Э.Блинкена, - сообщается на сайте МИД России.

Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса».

Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег. С.В.Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике.

Главы внешнеполитических ведомств затронули также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.

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