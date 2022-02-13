В Мексике самой распространенной вакциной стала «Спутника V»

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская вакцина от «Спутника V» стала самым популярным препаратом в процессе вакцинации от COVID в Мехико, операцией провакцинированы более 3 миллионов граждан, сообщается в пресс-релизе Российского частного сектора инвестиций (РФПИ) со ссылкой на должность главы мексиканского столичного агентства Цифрового агентства. (ADIP) Эдуардо Кларка.



«Спутник V» играет ключевую роль в программе вакцинации от коронавируса в Мексике — более 3 миллионов жителей города Мехико были вакцинированы вакциной российской. Первый компонент «Спутника V» («Спутник Лайт») также широко используется в ходе городской программы ревакцинации в качестве бустера. На вакцину «Спутник V» приходится 40% всех вакцинаций от COVID в Мехико», — указано в сообщении.



