В Москве открывается Институт кино

18:25

В марте Институт кино, ставший частью НИУ ВШЭ, примет первых студентов для подготовки сторителлеров, актеров, продюсеров, сценаристов и режиссеров. Возглавил его Александр Акопов, опытный медиадеятель, кандидат искусствоведения, главный редактор телекомпании ТВ Новости (РИА Новости), телеканала «Деловая Россия», гендиректор телеканала РТР («Россия-1», 1997-2002), основатель и сооснователь таких компаний, как «Видео Интернешнл», «Амедиа», «Амедиатека», президент «Академии российского телевидения» ТЭФИ, сопредседатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), мастер курса ВГИК им. Герасимова.

Для работы привлекли лучших педагогов и специалистов со всего мира. Например, главой направления сценаристов стал Дэвид Говард. Он 38 лет преподает в Школе кинематографического искусства Университета Южной Калифорнии (USC), старейшей киношколе США. Актерское направление возглавила Светлана Ефремова-Рид, выпускница ЛГИТМиК, магистр по актерскому мастерству Йельского университета, декан факультета драматического искусства Университета штата Калифорния в Фуллертоне.

Александр Акопов обещает, что будет «немного теории и сотни практических примеров», а учебная практика будет проходить на реальных проектах членов АПКиТ. 39 продюсерских компаний – членов Ассоциации сейчас производят более 70% фильмов и сериалов в России.

Первый набор стартует 1 марта. В перспективе Институт начнет подготовку операторов, художников и режиссеров анимации и компьютерной графики, специалистов по разработке компьютерных игр.