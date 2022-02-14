0
0
156
НОВОСТИ

Украина закрыла въезд для всех мужчин — граждан РФ призывного возраста — СМИ

16:00 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина как минимум до конца военных учений Вооруженных сил (ВС) РФ вблизи границы закрыла въезд для всех мужчин — граждан РФ призывного возраста. Об этом сообщил в понедельник главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Украина закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин — граждан РФ призывного возраста. Ограничения введены неофициально, на неопределенный срок, как минимум до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины, чтобы избежать провокационных инцидентов», — написал он в «Фейсбуке».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 14.02.2022
Американская подлодка зашла в воды РФ на глубину более 4 км — Шойгу
0
24
17:00 14.02.2022
Ответ США на российские предложения по безопасности не может удовлетворить РФ — Лавров
0
57
16:32 14.02.2022
Джонсон считает, что страны Европы должны отказаться от «Северного потока»
0
118
16:12 14.02.2022
Ответ РФ на предложение Запада по безопасности сформулирован на десяти страницах — Лавров
0
169
15:32 14.02.2022
Украинская армия спешно создает подразделение, вооруженное ПЗРК «Стингер» - ЛНР
0
203
15:12 14.02.2022
Почти половина россиян хотели бы привязать свою зарплату к курсу доллара или евро - опрос
0
203
15:00 14.02.2022
В британском Минобороны опасаются, что «вторжения РФ на Украину» не удастся избежать
0
205
14:32 14.02.2022
Украинские военные убили двух греков и ранили еще двоих на востоке страны — МИД Греции
0
534
14:12 14.02.2022
Отказ Украины вступать в НАТО помог бы переговорам о гарантиях безопасности — Песков
0
299
14:00 14.02.2022
Украина отказалась от белорусских удобрений, США не помогают ей с замещением — Лукашенко
0
341

Возврат к списку