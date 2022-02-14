Украина закрыла въезд для всех мужчин — граждан РФ призывного возраста — СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина как минимум до конца военных учений Вооруженных сил (ВС) РФ вблизи границы закрыла въезд для всех мужчин — граждан РФ призывного возраста. Об этом сообщил в понедельник главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Украина закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин — граждан РФ призывного возраста. Ограничения введены неофициально, на неопределенный срок, как минимум до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины, чтобы избежать провокационных инцидентов», — написал он в «Фейсбуке».