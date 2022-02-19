На заявления ДНР о нарушениях перемирия Украина не реагирует - Басурин
20:20 19.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши заявления. И оперативно принимать меры по прекращению огня», — сказал он.
НОВОСТИ
- 20:40 19.02.2022
- Только железные юридически-обязывающие гарантии о безопасности удовлетворят Россию - Полянский
- 20:30 19.02.2022
- В ответ на заявление Шольца ФР передаст ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе
- 19:30 19.02.2022
- В Белгороде открыли пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР
- 19:20 19.02.2022
- Главы МИД G7 готовы вести диалог с Россией по вопросам безопасности
- 18:40 19.02.2022
- Главная задача Запада - обвинить Россию, считает Басурин
- 18:30 19.02.2022
- Зеленский считает, что россияне не смогут пойти войной против украинцев
- 17:40 19.02.2022
- До конца февраля Austrian Airlines приостанавливают полеты в Киев и Одессу
- 17:30 19.02.2022
- В Донецке под обстрел попала съемочная группа RT Arabic - СМИ
- 17:20 19.02.2022
- Андрей Воробьев: Московская область готова принять беженцев из Донбасса
- 16:20 19.02.2022
- Сербия продолжит сотрудничать с РФ и КНР и никогда не вступит в НАТО - Вучич
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать