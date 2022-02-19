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НОВОСТИ

На заявления ДНР о нарушениях перемирия Украина не реагирует - Басурин

20:20 19.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Украины в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе отказываются реагировать на заявления о нарушениях перемирия и принимать меры для прекращения огня. Об этом в субботу на брифинге заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши заявления. И оперативно принимать меры по прекращению огня», — сказал он.

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