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Джонсон считает, ситуация вокруг Украины может перерасти в крупнейшую после Второй мировой войну

13:10 20.02.2022 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что нынешняя ситуация вокруг Украины может вылиться в крупнейшую после Второй мировой войну в Европе.

"План, который мы видим, предусматривает что-то такое, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштабов", - завил он в интервью телерадиокорпорации ВВС.

"Надо смотреть не просто на вторжение с востока через Донбасс, но, согласно разведданным, которые мы видим, оно идет и с севера, из Белоруссии", - пояснил Джонсон.

Премьер добавил: "Я думаю, что многие люди должны понимать, какую огромную цену это может повлечь за собой с точки зрения человеческих жизней, причем, не только украинцев, но и россиян".

Со своей стороны министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс высказала мнение, что в планы России входит восстановление границ бывшего Советского Союза.

"Мы должны пресечь планы президента России, потому что он не остановится на Украине", - завила она в интервью изданию Mail on Sunday.

Трасс отметила: "Он ясно дал понять, что его амбиции не просто приведут к тому, что он возьмет под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять к середине 1990-х или даже раньше".

По ее словам, "страны Балтии находятся в опасности ... и западные Балканы тоже".

"Путин публично заявлял, что хочет создать Великую Россию, хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину", - заявила министр.

Она задалась вопросом: "На следующей неделе это может быть Украина, но какая страна будет следующей?".



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