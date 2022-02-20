Джонсон считает, ситуация вокруг Украины может перерасти в крупнейшую после Второй мировой войну

13:10 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что нынешняя ситуация вокруг Украины может вылиться в крупнейшую после Второй мировой войну в Европе.



"План, который мы видим, предусматривает что-то такое, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштабов", - завил он в интервью телерадиокорпорации ВВС.



"Надо смотреть не просто на вторжение с востока через Донбасс, но, согласно разведданным, которые мы видим, оно идет и с севера, из Белоруссии", - пояснил Джонсон.



Премьер добавил: "Я думаю, что многие люди должны понимать, какую огромную цену это может повлечь за собой с точки зрения человеческих жизней, причем, не только украинцев, но и россиян".



Со своей стороны министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс высказала мнение, что в планы России входит восстановление границ бывшего Советского Союза.



"Мы должны пресечь планы президента России, потому что он не остановится на Украине", - завила она в интервью изданию Mail on Sunday.



Трасс отметила: "Он ясно дал понять, что его амбиции не просто приведут к тому, что он возьмет под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять к середине 1990-х или даже раньше".



По ее словам, "страны Балтии находятся в опасности ... и западные Балканы тоже".



"Путин публично заявлял, что хочет создать Великую Россию, хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину", - заявила министр.



Она задалась вопросом: "На следующей неделе это может быть Украина, но какая страна будет следующей?".







