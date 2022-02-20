Джонсон считает, ситуация вокруг Украины может перерасти в крупнейшую после Второй мировой войну
13:10 20.02.2022 Источник: Интерфакс
"План, который мы видим, предусматривает что-то такое, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштабов", - завил он в интервью телерадиокорпорации ВВС.
"Надо смотреть не просто на вторжение с востока через Донбасс, но, согласно разведданным, которые мы видим, оно идет и с севера, из Белоруссии", - пояснил Джонсон.
Премьер добавил: "Я думаю, что многие люди должны понимать, какую огромную цену это может повлечь за собой с точки зрения человеческих жизней, причем, не только украинцев, но и россиян".
Со своей стороны министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс высказала мнение, что в планы России входит восстановление границ бывшего Советского Союза.
"Мы должны пресечь планы президента России, потому что он не остановится на Украине", - завила она в интервью изданию Mail on Sunday.
Трасс отметила: "Он ясно дал понять, что его амбиции не просто приведут к тому, что он возьмет под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять к середине 1990-х или даже раньше".
По ее словам, "страны Балтии находятся в опасности ... и западные Балканы тоже".
"Путин публично заявлял, что хочет создать Великую Россию, хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину", - заявила министр.
Она задалась вопросом: "На следующей неделе это может быть Украина, но какая страна будет следующей?".
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