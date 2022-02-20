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НОВОСТИ

Эвакуируемые к родственникам в России жители ДНР и ЛНР с гражданством РФ получат выплаты

13:20 20.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российское гражданство и собираются разместиться в России у родственников, имеют право на получение единовременных выплат, разъяснили журналистам в воскресенье в правительстве Ростовской области.

«Да, они имеют право на выплаты. Им необходимо обратиться за выплатой в центр социального обслуживания того муниципалитета, куда они едут», — сообщили в правительстве, отвечая на соответствующий вопрос.

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