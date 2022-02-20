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Никаких наступательных операций Киев не проводит и не планирует - Кулеба

17:10 20.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не планирует и не проводит никаких наступательных операций, потому что не хочет войны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций, провокаций, диверсий и обстрелов территории РФ. Это не то, что мы делаем и планируем делать», — сказал он на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, который транслировал в воскресенье телеканал «Украина-24». «Мы не хотим войны, мы стремимся к миру», — добавил он.

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