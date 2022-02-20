В ближайшие дни Лавров встретится с главой МИД Франции

18:40 Источник: Интерфакс

Елисейский дворец сообщает, что главы дипломатических ведомств Франции и России встретятся в ближайшие дни, соответствующая договоренность достигнута в ходе состоявшегося в воскресенье телефонного разговора президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина.



Согласно сообщению, Макрон и Путин признали "необходимость приоритета дипломатического решения нынешнего кризиса" и договорились "предпринимать все возможное, чтобы достичь этого".



"Поэтому в ближайшие дни и недели будет проведена интенсивная дипломатическая работа. Министр иностранных дел (Франции) Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие дни проведет встречу со своим коллегой Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении Елисейского дворца.



"Лидеры двух государств взяли на себя твердые обязательства предпринять все действия, необходимые для того, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир", - отмечается в документе.



