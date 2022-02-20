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США и НАТО расценили российско-белорусские учения как свидетельство плана Москвы напасть на Украину

20:30 20.02.2022 Источник: Интерфакс

Продолжение учений белорусской и российской армий на территории Белоруссии в Вашингтоне считают свидетельством того, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины.

Госсекретарь США Тони Блинкен в эфире CNN отметил, что это является еще одним признаком неминуемого вторжения, о котором уже предупреждал президент США Джо Байден.

По словам Блинкена, Вашингтон готов сделать "все возможное, чтобы предотвратить это, пока этого не произошло".

Он добавил, что Вашингтон также готов оказывать содействие обороноспособности Украины и усилению НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CBS также сообщил, что "продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение на Украину".

При этом он отметил, что "в НАТО поддерживают любые дипломатические инициативы по Украине, и основной целью является предотвращение войны".

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