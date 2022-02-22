Президент Сербии: Признание ЛНР и ДНР "разрушает всю мировую архитектуру безопасности"

23:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью меняет мировой порядок. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала «ТВ Пинк».

«Это [решение] разрушает всю мировую архитектуру безопасности, [как] и политическую архитектуру безопасности. <…> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. <…> Меняется мировой порядок», — сказал сербский лидер.