Президент Сербии: Признание ЛНР и ДНР "разрушает всю мировую архитектуру безопасности"
23:35 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это [решение] разрушает всю мировую архитектуру безопасности, [как] и политическую архитектуру безопасности. <…> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. <…> Меняется мировой порядок», — сказал сербский лидер.
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