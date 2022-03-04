Власти Украины не будут раскрывать реальное местонахождение Зеленского

18:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался отвечать на вопрос журналиста о местонахождении президента Украины Владимира Зеленского.

«Для безопасности президента мы не будем распространять информацию, где он сейчас. Я также не буду ни опровергать, ни подтверждать информацию о его местонахождении. Ничего, что касается местонахождения президента, фантастической личности Владимира Зеленского», — сказал Подоляк на пресс-конференции, которая прошла в пятницу во Львове.