Власти Украины не будут раскрывать реальное местонахождение Зеленского
18:46 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Для безопасности президента мы не будем распространять информацию, где он сейчас. Я также не буду ни опровергать, ни подтверждать информацию о его местонахождении. Ничего, что касается местонахождения президента, фантастической личности Владимира Зеленского», — сказал Подоляк на пресс-конференции, которая прошла в пятницу во Львове.
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