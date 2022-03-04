Путин подписал закон об ответственности за распространение фейков
22:15 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инициатива была рассмотрена и одобрена Госдумой и Советом Федерации в пятницу. Уголовный кодекс РФ дополняется статьей 207.3 — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.
При этом такое нарушение закона, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.
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