0
0
37
НОВОСТИ

Путин подписал закон об ответственности за распространение фейков

22:15 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициатива была рассмотрена и одобрена Госдумой и Советом Федерации в пятницу. Уголовный кодекс РФ дополняется статьей 207.3 — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

При этом такое нарушение закона, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:19 04.03.2022
РКН принял решение о блокировке Facebook
0
12
21:43 04.03.2022
Провайдер магистрального интернета Cogent Communications сообщил о приостановке работы с российскими клиентами
0
117
20:35 04.03.2022
Министр обороны РФ провел телефонные переговоры с Генсеком ООН
0
263
19:35 04.03.2022
Корпорация ВВС приостанавливает свою работу в России
0
310
19:07 04.03.2022
Путин и Шольц провели телефонные переговоры
0
447
18:46 04.03.2022
Власти Украины не будут раскрывать реальное местонахождение Зеленского
0
424
18:16 04.03.2022
С белорусской стороны угрозы прямого вторжения нет - Подоляк
0
341
17:42 04.03.2022
Подмосковье – первый регион, который провел рабочую онлайн-встречу с представителями общественных палат Донбасса
0
329
17:40 04.03.2022
Компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России
0
407
17:12 04.03.2022
НАТО не собирается выдвигать войска на Украину - Столтенберг
0
372

Возврат к списку