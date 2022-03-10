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Юрлицам и ИП будут выдавать наличную валюту только на командировки за границу - ЦБ РФ

18:08 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами РФ, до 10 сентября смогут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро на сумму в пределах 5 тыс. долларов и лишь для зарубежных командировок. Для юрлиц и ИП, не являющихся резидентами, до 10 сентября вводится полное ограничение на получение вышеперечисленной наличной валюты, говорится в сообщении Банка России.

«Во время действия временного порядка операций с наличной валютой юридические лица резиденты и индивидуальные предприниматели резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тыс. долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена, — указывает ЦБ. — Юридические лица нерезиденты и индивидуальные предприниматели нерезиденты в период действия временного порядка операций с наличной валютой получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут».

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