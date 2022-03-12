Вслед за евро, в Россию запрещено поставлять наличные доллары
20:35 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Запрещается: <…> прямые или косвенные экспорт, реэкспорт, продажа или поставки из США или американскими лицами, где бы они ни находились, долларовых банкнот правительству РФ или любому лицу, находящемуся в РФ», — сказано в тексте указа.
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