Вслед за евро, в Россию запрещено поставлять наличные доллары

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый указ о мерах в отношении РФ, подписанный в пятницу американским президентом Джо Байденом, запрещает экспорт, продажу, поставку из США долларовых банкнот в Россию.

«Запрещается: <…> прямые или косвенные экспорт, реэкспорт, продажа или поставки из США или американскими лицами, где бы они ни находились, долларовых банкнот правительству РФ или любому лицу, находящемуся в РФ», — сказано в тексте указа.