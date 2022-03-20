Столтенберг: Я полностью понимаю отчаяние президента Зеленского
21:20 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я полностью понимаю фрустрацию и отчаяние президента Зеленского и украинского народа, поскольку они находятся в чрезвычайно сложной ситуации, — заявил Столтенберг. — Они видят гражданские жертвы и разрушения каждый день».
«Поэтому НАТО активизировала поддержку Украины, включая поставки продвинутых противовоздушных и противотанковых систем, горючего, боеприпасов», — сказал Столтенберг, подчеркнув, что альянс намерена активно продолжать эти поставки. Он также подчеркнул, что НАТО активно помогала развитию украинской армии с 2014 года, что альянс «подготовил десятки тысяч украинских солдат, которые сейчас на передовых позициях».
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