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Столтенберг: Я полностью понимаю отчаяние президента Зеленского

21:20 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что понимает «фрустрацию и отчаяние» президента Украины Владимира Зеленского и пообещал продолжение поставок вооружений НАТО на Украину. Об этом заявил в четверг Столтенюберг на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок

«Я полностью понимаю фрустрацию и отчаяние президента Зеленского и украинского народа, поскольку они находятся в чрезвычайно сложной ситуации, — заявил Столтенберг. — Они видят гражданские жертвы и разрушения каждый день».

«Поэтому НАТО активизировала поддержку Украины, включая поставки продвинутых противовоздушных и противотанковых систем, горючего, боеприпасов», — сказал Столтенберг, подчеркнув, что альянс намерена активно продолжать эти поставки. Он также подчеркнул, что НАТО активно помогала развитию украинской армии с 2014 года, что альянс «подготовил десятки тысяч украинских солдат, которые сейчас на передовых позициях».

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