Путин запретил без разрешения ЦБ оплачивать доли и вклады в имуществе иностранных компаний
16:32 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин ввел временный запрет на проведение некоторых операций без разрешения Центрального банка (ЦБ) РФ.
«Запретить до 31 декабря 2022 г. осуществление без получения разрешений Центрального банка Российской Федерации операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица — нерезидента», — говорится в указе главы государства «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования». Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.
Аналогичный запрет введен для операций «по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности)».
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