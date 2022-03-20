Сервис Сбера по переводам в страны ближнего зарубежья продолжает работать в штатном режиме
16:02 18.03.2022
На фоне ограничений работы ряда сервисов по переводу денег за границу, сервис денежных переводов Сбера в страны ближнего зарубежья продолжает работать в штатном режиме. Клиентам, как и прежде, доступны моментальные переводы с минимальной комиссией через мобильное приложение СберБанк Онлайн.
Перевести средства за рубеж по номеру телефона на карты или счета можно не только в дочерние банки Сбера в Беларуси и Казахстане, но и в иностранные банки следующих стран: Армения, Киргизия, Молдавия (Приднестровье), Таджикистан, Узбекистан.
Сервис позволяет перечислять до 600 тыс. руб. в месяц с комиссией 1% от суммы перевода (не менее 30 руб.).
«Сбербанк долгое время выстраивал прямые отношения с банками-партнерами в странах ближнего зарубежья и сейчас видны результаты этой работы, – отметил директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Леонид Шныр. – Мы рады, что в текущих условиях мы по-прежнему предоставляем удобный сервис для своих клиентов».
Подробная информация о переводах за рубеж доступна на сайте Сбербанка в разделе «Частным клиентам» – «Переводы» – «Переводы за рубеж».
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