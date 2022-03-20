В Московской области прошли акции в поддержку российской армии

16:55

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Более 800 человек вышли поддержать областную молодежную патриотическую акцию в подмосковном Красногорске в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ и в поддержку российской армии #СвоихНеБросаем. Участниками стали местные жители, «Волонтеры Подмосковья», члены «Молодой гвардии Единой России», РСО, РСМ и других общественных организаций.

Мероприятие организовано Главным управлением социальных коммуникаций Московской области, администрацией городского округа Красногорск и АНО «Новый город».

На Мякининском мосту зажгли файеры в цветах российского триколора и развернули самую длинную (423 метра) Георгиевскую ленту в Подмосковье – знак военной доблести и славы. Она символизировала единство всех жителей страны, мужество и силу многонационального народа.

Для участников выступили молодые артисты, Александр Иванов с группой «Рондо» и другие музыкальные коллективы. Патриотические акции в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ и в поддержку российской армии прошли сегодня в Дмитрове, Мытищах и других подмосковных городах.

А чуть раньше Московская область приняла участие в танцевальной эстафете #Россия_мы и передала ее дальше всей России.

В рамках акции танцевальные коллективы в народных костюмах станцевали напротив Знаменской церкви в Дубровицах в Подольске.

Во флешмобе приняли участие ансамбль «Рассвет» ДК «Металлург», ансамбль «Радуга» ДК «ЗиО», хореографический ансамбль «Климовчанка» ДК «Машиностроитель», хореографический ансамбль «Радужный» и фолк-группа «Канарейка» КПЦ «Дубровицы», фольклорные коллективы «Истоки», «Терем», «Карагод». Танец исполнил государственный ансамбль «Садко».

Акция #Россия_мы призвана показать объединяющую силу народов России: в стране каждая национальность, каждый народ имеет свой уникальный облик, а в трудное время нужно объединиться. Хотя разные народы России могут общаться на разных языках, существует язык танца, который понимает каждый народ страны.

Главным лейтмотивом служит выступление президента РФ Владимира Путина. «Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова – уроженца Дагестана, лакца по национальности, – других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. <…> Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», – сказал ранее президент в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

В рамках акции многонациональный народ страны демонстрирует поддержку российской армии, которая добивается мира для всех. К танцевальной эстафете уже присоединились десятки российских регионов. Главным ее символом служит латинская буква Z.