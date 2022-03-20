0
0
1061
НОВОСТИ

Отсутствие необходимости в существовании НАТО подтверждается конфликтом на Украине - МИД КНР

13:50 19.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эскалация конфликта на Украине стала доказательством отсутствия необходимости в существовании таких блоков, как НАТО. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

«Военные блоки — это рудименты времен холодной войны, — подчеркнул он, выступая на международной конференции по вопросам стратегии и безопасности, которую организовал Университет Цинхуа (Пекин). — После распада Советского Союза Североатлантический альянс должен был уйти в прошлое, как и Организация Варшавского договора. Однако НАТО не только не было распущено, но и стало постоянно расширяться. И вы можете представить себе, к чему это привело: именно украинский кризис стал для нас предостережением».

По словам китайского дипломата, Пекин категорически против глобальной милитаризации и расширения альянса на восток. «Китай также не приемлет односторонние санкции, которые применяются без резолюций Совета Безопасности ООН и при отсутствии достаточных оснований, подтверждаемых нормами международного права», — добавил Лэ Юйчэн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:05 20.03.2022
Постпред США при ООН уклончиво ответила на вопрос по поводу признания независимости ЛНР и ДНР
0
261
17:54 20.03.2022
Военное положение в Украине продлено еще на 30 суток
0
202
15:42 20.03.2022
Минфин Франции: Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро
0
430
13:20 20.03.2022
НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot
0
643
11:20 20.03.2022
В России снижение суточного прироста новых случаев COVID-19 отмечается 18 дней подряд
0
531
11:10 20.03.2022
Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине
0
721
11:00 20.03.2022
Глава МИД Турции считает, что позиции РФ и Украины "совпадают по важным и критическим вопросам"
0
628
10:48 20.03.2022
Болгария не собирается продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в этом году
0
691
09:30 20.03.2022
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 20 марта, 2022
0
634
09:25 20.03.2022
До 9 градусов тепла прогнозируют синоптики в воскресенье в Москве
0
544

Возврат к списку