Отсутствие необходимости в существовании НАТО подтверждается конфликтом на Украине - МИД КНР
13:50 19.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Военные блоки — это рудименты времен холодной войны, — подчеркнул он, выступая на международной конференции по вопросам стратегии и безопасности, которую организовал Университет Цинхуа (Пекин). — После распада Советского Союза Североатлантический альянс должен был уйти в прошлое, как и Организация Варшавского договора. Однако НАТО не только не было распущено, но и стало постоянно расширяться. И вы можете представить себе, к чему это привело: именно украинский кризис стал для нас предостережением».
По словам китайского дипломата, Пекин категорически против глобальной милитаризации и расширения альянса на восток. «Китай также не приемлет односторонние санкции, которые применяются без резолюций Совета Безопасности ООН и при отсутствии достаточных оснований, подтверждаемых нормами международного права», — добавил Лэ Юйчэн.
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